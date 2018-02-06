Индексы в США продемонстрировали рекордное падение

Американские фондовые индексы рухнули на рекордные за последние 6 лет 4%. Падение вызвано изменением процентных ставок, ростом опасений по поводу ускорения инфляции в США и общей нервозностью инвесторов, сообщает Интерфакс. Журнал Эксперт в вышедшем в понедельник номере дал сбывшийся теперь прогноз вероятного падения рынка и анализ его причин.

Так индекс S&P 500 закончил торги на отметке 2648,94, потеряв 4,1% пункта. Это стало рекордом с августа 2011 года. Как и у Dow Jones, который упал на 4,6% достигнув отметки в 24 345,75. Индекс Nasdaq потерял 3,8% и достиг 6967 пункта.

Ситуация заставила понервничать инвесторов, которые кинулись переводить деньги из акций в облигации.

В общей сложности индексы США, демонстрировавшие долгое время устойчивость, потеряли за два дня 6-7%.

По горячим следам аналитики связали обвал изменением ситуации по инфляции, а также торговыми программами, которые усилили нестабильность на рынке. Также в конце прошлой недели стало известно, что количество рабочих мест в экономике США выросли на 200 тыс., а безработица достигала минимума с 2000 года. Эти показатели превысили ожидание рынка. Заработная плата также показала самый сильный рост с 2009 года: почасовая оплата выросла в США на 2,9% в годовом выражении. Однако это еще не все факторы, которые привели к обвалу рынка.

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