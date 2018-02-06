«Роснефть» спасла BP от убытка

Компания British Petroleum подвела финансовые итоги минувшего года. Обращает на себя внимание то, что именно доход от участия в акционерном капитале «Роснефти» обеспечил BP получение чистой прибыли в 4 квартале 2017 года. То есть, если бы не этот доход, британская корпорация продемонстрировала бы убыток в размере около 390 млн долл. США.

В целом финансовые результаты British Petroleum таковы: чистая прибыль составила 27 млн долл. США за 4 квартал и 3 389 млн долл. США за 12 месяцев 2017 года. Доля в прибыли «Роснефти», признанная ВР, составила 418 млн долл. США за 4 квартал и 923 млн долл. США за 12 месяцев 2017 года. В IV квартале 2017 года прибыль, полученная благодаря участию в акционерном капитале «Роснефти» в 15 раз превышает общую прибыль British Petroleum.

На доход от участия в капитале Роснефти приходится 27% от годовой чистой прибыли ВР. Если говорить о динамике, согласно данным отчетности, доход BP от участия в капитале «Роснефти» увеличился на 44 % год к году и на 130 % квартал к кварталу.

Более 30% годовой добычи Группы ВР обеспечивает ее доля в НК «Роснефть».