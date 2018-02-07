Темпы роста реальной денежной массы выросли. Впрочем, этого можно было ожидать (см. «Лёд тронулся?»).

График 1. Таких темпов роста реальной денежной массы не было с 2013 года.

Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова

Вспомним, как "читать" эту диаграмму. Всё просто - она построена по принципу светофора.

Красный цвет (столбцы и линия в красной зоне) означает кризис в экономике. ВВП падает. Такое происходит, когда денежная масса в реальном выражении сжимается (денег в реальном выражении в экономике становится меньше).

Жёлтый цвет (столбцы и линия в жёлтой зоне) означает застой в экономике. ВВП растёт, но темпы этого роста составляют 1-2%. Такое происходит, когда реальная денежная масса растёт, но темпы её роста невысоки, от 0 до 20%.

Зелёный цвет (столбцы и линия выходят в зелёную зону) означает качественный рост экономики. ВВП растёт более чем на 5% в год, ещё более высокими темпами растут инвестиции в основной капитал.

Результаты года 7,8% - это лучшие темпы не только за прошедший год, но с 2013(!) года. Ложка дёгтя: при всём этом темпы роста денежной массы остаются в «жёлтой» зоне денежного светофора (см. первую диаграмму). Это значит, что рост ВВП будет ускоряться, но всё это будет в пределах застойных 1-2-3% в год.

Напомню примерное соответствие темпов роста ВВП среднегодовым темпам прироста реальной денежной массы (таблица)

Табл. «Таблица умножения» ВВП.

Источник: «Совет Экономическому совету»

Среднегодовой прирост реальной денежной массы — это то, что обозначено на графике 1 зелёной линией. Как видно на графике 1, по итогам 2017 года показатель достиг 6,4%, что соответствует росту ВВП чуть более 1,3%. Первая оценка роста ВВП, сделанная 1 февраля Росстатом, близка к этому уровню: 1,5%, как и предполагалось в публикации «Запоздалый оптимизм Орешкина» («Эксперт-онлайн» от 04.09.2017)

Рекорды, рекорды …

Важно отметить, что в реальном выражении денежная масса впервые превзошла докризисные (они же – исторические) максимумы (график 2).

График 2. Реальная денежная масса превзошла докризисные максимумы и установила исторические рекорды.

Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова

Раз уж реальная денежная масса установила исторический рекорд, то что говорить о номинальной (график 3).

График 3. Денежная масса в России установила исторический рекорд, превысив 42 трлн. Рублей

Источник: ЦБ РФ

Несмотря на кажущийся феноменальный рост денежной массы, темпы этого роста относительно низки. С 1 января 2008 года по 1 января 2018 года, то есть за 10 лет, денежная масса выросла с 12,9 трлн рублей до 42,4 трлн рублей, то есть в 3,3 раза.

В то же время за более короткий срок с марта 2000 года по март 2008 года, то есть за первые два президентских срока Владимира Путина, денежная масса выросла с 0,768 трлн рублей до 12,9 трлн рублей, то есть в 17 раз.

И даже если перейти от номинальных величин к реальным, картина не меняется. За последние 10 лет реальная денежная масса выросла всего в 1,5 раза. А за 8 лет с 2000 по 2008 (те же два президентских срока) в 6 раз.

Именно денежное насыщение сыграло главную роль в том феноменальном экономическом росте, который показывала Россия в 2000-2008 годах.

Выводы

Вопрос в том, является ли ускорение темпов роста денежной массы случайным эффектом, или результатом осознанной политики. В первом случае экономические успехи если и будут, то кратковременными. Если же наши экономические власти наращивают денежную массу целенаправленно , то и рост ВВП на 5% в год уже не за горами.