«Газпром» стал владельцем крупнейшего газового открытия в мире за последние 10 лет

«Газпром» официально поставил на свой баланс крупнейшее газовое открытие в России и мире за последние десять лет, доведя тем самым запасы Тамбейской группы месторождений на Ямале до 7,7 трлн кубометров, пишет «Коммерсантъ».

Данный факт ставит точку в споре о дальнейшей судьбе Тамбейских месторождений и обеспечивает их «стратегический статус». Издание отмечает, что процедура постановки на баланс увеличенных запасов Тамбейской группы месторождений на Ямале прошла в рекордные сроки.

В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский участки. В 2017 году «Газпром» объявил их «по юрским горизонтам» и итогам бурения единым месторождением.

«По итогам пересчета запасов в 2017 году, утвержденного госкомиссией по запасам, суммарные запасы углеводородов месторождений Тамбейской группы составили 7,7 трлн кубометров газа и 599 млн тонн конденсата», - сообщал член правления компании Всеволод Черепанов рассказал в ходе презентации для инвесторов в Нью-Йорке.

Таким образом, общие запасы четырех участков Тамбейского месторождения увеличились почти втрое с первоначальных 2,6 трлн кубометров, рассчитанных в 2016 году, и став сегодня крупнейшим газовым открытием в мире с 2008 года, пятым по величине в мире и вторым после Уренгойского - в России.