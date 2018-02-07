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Москва, 07.02.2018

«Газпром» стал владельцем крупнейшего газового открытия в мире за последние 10 лет

«Expert Online» 2018

«Газпром» официально  поставил на свой баланс крупнейшее газовое открытие в России и мире за последние десять лет, доведя тем самым запасы  Тамбейской группы месторождений на Ямале  до 7,7 трлн кубометров, пишет «Коммерсантъ».

Данный факт ставит точку в споре о дальнейшей судьбе Тамбейских месторождений и обеспечивает их «стратегический статус». Издание отмечает, что процедура постановки на баланс увеличенных запасов Тамбейской группы месторождений на Ямале прошла в рекордные сроки.

 В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский участки. В 2017 году «Газпром» объявил их «по юрским горизонтам» и итогам бурения  единым месторождением.

«По итогам пересчета запасов в 2017 году, утвержденного госкомиссией по запасам, суммарные запасы углеводородов месторождений Тамбейской группы составили 7,7 трлн кубометров газа и 599 млн тонн конденсата», - сообщал член правления компании Всеволод Черепанов рассказал в ходе презентации для инвесторов в Нью-Йорке.

Таким образом, общие запасы четырех участков Тамбейского месторождения   увеличились почти втрое с первоначальных 2,6 трлн кубометров, рассчитанных в 2016 году, и став сегодня крупнейшим газовым открытием в мире с 2008 года, пятым по величине в мире и вторым после Уренгойского - в России.

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