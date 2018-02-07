Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США

Курс доллара перешел к активному росту к рублю вечером в среду на фоне динамики валют на глобальном рынке. Российская валюта теряет 61 копейку - снижаясь до 57,48 рубля. Вместе с тем, рубль укрепляется к евро на 20 копеек до 70,57 рублей.

Доллар США растет к ряду валют после очередного продления финансирования правительства до 23 марта. Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США. Срок нынешнего финансирования деятельности правительства истекал в четверг, 8 февраля.

В фокусе внимания участников внутреннего валютного рынка заседание ЦБ РФ в пятницу. После публикации данных по инфляции в январе, зафиксировавших снижение годовой инфляции к новому рекордному минимуму, аналитики повысили вероятность того, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку не на 25, а сразу на 50 базисных пунктов.

Негативное влияние на рубль оказывают новости с нефтяного рынка. Цены на нефть, демонстрировавшие уверенный подъем в ходе торгов в среду, перешли к снижению после публикации данных Минэнерго США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд, а также рост добычи до нового рекорда.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 0,9% - до $66,26 за баррель.

Тем временем, в среду Минфин провел два очень удачных размещения ОФЗ. Спрос существенно превысил предложение в ожидании снижения ставки ЦБ РФ, которое может произойти на заседании российского регулятора в пятницу.

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