Немецкий биатлонист: оправдание олимпийцев из РФ - плевок в лицо «чистым» спортсменам

Арнд Пайффер – известный биатлонист сборной Германии – прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК).

По его мнению, это фарс и плевок в лицо всем «чистым» спортсменам, пишет Spiegel.

При этом Пфйффер считает, что «запятнавшие себя применением допинга» лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков после вердикта CAS могут вновь стать олимпийскими чемпионами.

«Это позор», — считает биатлонист, отмечая, что вина российских спортсменов полностью доказана.

Он также бездоказательно заявил, что в Сочи якобы систематически проводились махинации с допинг-пробами. Кроме того, он напомнил, что российские спортсмены в прошлом уже были замешаны в допинг-скандалах.

«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что на домашних Играх ничего такого не происходило, ведь там допинг-пробами занимались российские специалисты», — резюмировал он.

Напомним, в конце января Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов, разрешив 13 действующим из них принять участие в Играх-2018.

Однако МОК заявили о своём разочаровании решением суда и ожидаемо отказали нашим спортсменам в аккредитациях на ОИ-2018.