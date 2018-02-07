Брюссель озвучил новую стратегию Евросоюза в отношении Балкан. Сербии и Черногории в целом обещано вступление в объединенную Европу к 2025 году, но при соблюдении ряда важных условий.

Европейская комиссия (ЕК) выработала дорожную карту по очередному расширению объединенной Европы на восток. Ему быть, но первыми в нее могут вступить в 2025 году при соблюдении ряда условий только две балканские страны – Сербия и Черногория. Перспективы остальных трех стран – Албании, Боснии и Герцеговины и Македонии выглядят очень туманно. Что касается Косово, которое не признают пять членов ЕС, то это образование в дорожной карте не упоминается.

«Вступление в Евросоюз намного больше, чем простой технический процесс, - говорится в документе, с которым уже успели ознакомиться журналисты Politico. - Это выбор поколений, основанный на фундаментальных ценностях, которые каждая из стран должна вводить более энергично. Речь идет о множестве самых разных принципов, начиная от внешней политики и заканчивая тем, как детей учат в школах».

Несколько лет в Брюсселе говорили, что расширения ЕС в более-менее обозримом будущем не будет. Конечно, у вернувшегося интереса Брюсселя к Западным Балканам не столько альтруистическое, сколько практическое и геополитическое объяснение. Еврокомиссия не хочет отдавать этот важный в стратегическом отношении регион России, Китаю или Турции, которые в последние годы значительно укрепили в нем свое влияние.

Практическое осуществление новой дорожной карты начнется с недельной поездки Жана-Клода Юнкера по Западным Балканам в конце февраля. Визит начнется 25 февраля со Скопье, столицы Македонии. Приоритетом своей политики, в качестве ротационного председателя в Евросовете, выбрала Западные Балканы и Болгария. Вопрос расширения будет обсуждаться на майском саммите ЕС в Софии вместе с лидерами западно-балканских государств. В недавнем интервью Politico глава МИД Болгарии Екатерина Захарьева подчеркнула, что такие встречи должны проводиться с примерным интервалом в два года. Последний саммит ЕС-Западные Балканы, напомнила главный болгарский дипломат, состоялся в Салониках в 2003 году. Тогда, кстати, Брюссель выразил полную поддержку намерению балканских стран вступить в ЕС. Однако полтора десятилетия спустя членом объединенной Европы стала лишь одна Хорватия.

Ждать еще двух представителей Балкан как минимум еще семь лет. Причем, при соблюдении жестких требований, которые никто ослаблять для них не будет. Евросоюз, конечно, намерен помогать кандидатам, как советами, так и инвестициями. В этом году предполагается вложить в регион 1,07 млрд евро, но это совсем немногим больше, чем вкладывалось в среднем в течение десяти последних лет.

Брюссель намерен держать Сербию и Черногорию на коротком поводке. Очевидно, что требования разобраться с коррупцией и преступностью не единственные и, на самом деле, возможно, не самые главные. Главным, не исключено, будет требование отдалиться от России и полностью перейти под влияние Запада. У Черногории с этим все более или менее в порядке. Достаточно напомнить вступление этой страны с крошечной армией в НАТО и обвинение российских граждан в организации государственного переворота в прошлом году.

Перетянуть Сербию в западный лагерь будет сложнее, но, как показывает исторический опыт, вполне возможно. Белграду все труднее лавировать между Москвой и Брюсселем. В конце концов придется делать выбор. Предсказать, каким он будет, очень трудно несмотря на давние исторические связи между Россией и Сербией, потому что уж очень сильно сербские власти хотят вступить в объединенную Европу. Показательным в этом отношении будет реакция Белграда на требование ЕК перед вступлением в ЕС полностью нормализовать отношения с Косово, т.е. признать его независимым государством.