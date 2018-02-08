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Москва, 09.02.2018

Украина выразила протест Германии

«Expert Online» 2018

Киев направила ноту протеста в адрес властей Германии из-за визита немецкой делегации в Крым.

Об этом рассказал член делегации, депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп. По его словам, в документе сказано, что парламентарии из Германии говорят «с правительством временно оккупированной территории».

Однако, как подчеркнул Бекамп, "русскую оккупацию в Крыму" ни он, ни его коллеги не увидели, передаёт РИА Новости.

Он также считает, что санкции, введенные против Крыма, — наказание, прежде всего, для рядовых граждан, которые добровольно проголосовали за вхождение в состав России.

«Мы очень много говорили о референдуме, и мы очень рады, что был такой правдоподобный, настоящий референдум проведён», — резюмировал депутат.

Напомним, делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом ещё 4 февраля и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее составе: представители партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

Генпрокуратура Украины уже возбудила против немецких парламентарием уголовное дело, обвинив их в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию».

Неудачный эксперимент «Украина»

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