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Москва, 09.02.2018

CAS вынес вердикт по апелляции российских спортсменов

«Expert Online» 2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не получивших приглашение на Олимпийские игры.

В числе спортсменов, которым окончательно отказано в участии в Олимипаде-2018, Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

При этом были заслушаны дела групп из 32 и 15 спортсменов. Наша сторона представила свои аргументы, которые доказывают чистоту российских спортсменов.

Как известно, ещё в конце января Спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов.

Таким образом, оправданным атлетам (13 действующих спортсменам и двум тренерам) было разрешено принимать участие в Олимпийских играх, в том числе и в соревнованиях в Пхёнчхане.

Несмотря, на это МОК отказал нашим спортсменам в праве принять участие в Играх-2018, мотивировав это тем, что у МОК свои особенные требования к допуску спортсменов из России к предстоящим Играм. Кроме того, руководитель комитета Томас Бах накануне призвал к «реформированию CAS».

В свою очередь глава CAS Мэттью Риб настаивал на правоте своих арбитров, которые приняли решение оправдать 28 наших атлетов.

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