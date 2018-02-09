Уже в 2019 году Россия может значительно увеличить свою долю на газовом рынке Европы.

Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. По его мнению, увеличение доли нашей страны составит до 40 %, передаёт агентство Reuters.

При этом Медведев напомнил, что некоторые аналитики считают, что Европа вскоре столкнется с газовым кризисом и резким ростом цен на голубое топливо.

Он убеждён, что Европа совершила ошибку, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России.

Зампред правления «Газпрома» также считает, что поставки газа из США останутся «скромными, дорогими и в основном пойдут в Азию». Между тем Россия, по его мнению, в состоянии поставить необходимые Европе объемы газа, несмотря на увеличение экспорта топлива в Китай.

«Европа должна решить уже сейчас, кто будет покрывать дополнительный спрос после 2025 года. Но, к сожалению, энергетического диалога между Россией и ЕС пока нет», — резюмировал топ-менеджер, добавив, что даже если «Газпром» запустит «Северный поток-2» и «Турецкий поток», их объемов не хватит для компенсации грядущего дефицита и сжиженный природный газ не сможет покрыть этот разрыв.

Медведев 7 февраля сообщил, что в 2017 году компания нарастила свою долю на рынке Европы до 34,7 процента.

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