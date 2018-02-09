Nord Stream определился со сроками

Как заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг в интервью Die Welt срок начала строительства «Северного потока – 2» намечен на 2018 год. По словам представителя компании, все необходимые разрешения компания планирует получить в ближайшее время, пишет РБК, однако вопросы все еще вызывает позиция Дании, которая может наложить на строительство газопровода вето.

«Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало строительства в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору», — заявил Варнинг. Он отметил, что получить разрешение необходимо еще от нескольких стран, но переговоры по нему уже находятся в финальной стадии. «От Германии мы разрешения как раз получили, в Швеции рабочие процессы завершены, в Финляндии еще пока нет, но мы ожидаем их завершения в ближайшие месяцы», — сказал он.

В целом, новостью объявленные Варнингом сроки не являются, констатирует директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По большому счету проект изначально планировалось реализовать к 2019 году. Однако активное противодействие со стороны Еврокомиссии и ряда европейских стран, включая Польшу, чья антимонопольная служба на время заблокировала прокладку второй линии «Потока» под предлогом нарушения местного законодательства в сфере защиты конкуренции, привели к существенному сдвигу сроков.

Сейчас полемика вокруг одного из самых амбициозных проектов в сфере ТЭК за последние 10 лет получила новый толчок, в связи с требованиями Еврокомиссии предоставить доступ к инфраструктуре Nord Stream 2 всем заинтересованным сторонам. Но, отмечает аналитик, помимо сроков начала реализации проекта, Варниг также заявил о возможном судебном оспаривании внесения изменений в «Газовую директиву», в случае, если ЕК все-таки пойдет на столь недружественный шаг. Такой сценарий развития событий, считает Дмитрий Жарский, может обозначенные сроки существенно сдвинуть, поскольку подобные судебные разбирательства могут длиться месяцами и даже годами.

То есть в целом глава Nord Stream 2 сейчас пытается придать уверенности инвесторам, обозначая возможные риски, а также указывает на серьезность намерений оператора, обращаясь уже к ЕК. Интересным аналитик называет тот факт, что никаких конкретных сроков Маттиас Варниг не назвал. Во многом это связано с тем, что окончательного подтверждения со стороны ряда стран, в территориальных водах которых будет проложен газопровод, не получено. Среди них Швеция, Финляндия и Дания.

И если первые две должны завершить бумажную работу уже в феврале и дать «Северному потоку 2» зеленый свет, то с Данией в самом деле все очень не просто. В ноябре прошлого года парламент королевства одобрил законопроект, регламентирующий прокладку в его водах любых коммуникаций, которую теперь можно заблокировать. У берегов Германии, а именно у порта Любмин, куда и прокладывается нитка газопровода, лежит небольшой остров Борнхольм, принадлежащий Дании. В самом неблагоприятном случае Борнхольм придется огибать, что потребует изменения проекта и способно затянуть сроки реализации еще как минимум на несколько месяцев. То есть в целом новость носит положительный заряд, однако предстоит устранить целый ряд потенциально конфликтных ситуаций, которые, надо полагать, заставят команду Варнига понервничать.

Сейчас будет много сообщений о «Северном потоке 2», так как Германия уже дала разрешение на строительство в своих территориальных водах, при этом «Газпрому» удалось закрепить успех в строительстве «Турецкого потока» и в целом на рынках Европы, говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. С «Северным потоком 2», как и с «Турецким потоком», «Газпрому» удалось искусно выйти из под санкций, в первом случае получив финансирование до вступления санкций в силу, а во втором — начав работы до вступления санкций. Принятые американским конгрессом санкции не могут распространяться на уже действующие объекты, поэтому это был отличный стратегический ход.

В намерении расширять газотранспортную систему «Газпрому» также помогает климат: холодная зима не первый раз сковывает не только Россию, но и европейские страны, которые, закономерно, хотят быть к этому готовы, отмечает Кирилл Яковенко. Им нужна гибкость в объеме поставок, которую может дать только «Газпром», причем эта гибкость односторонняя: нужно в случае холодной зимы наращивать поставки газа на 20-25%. Как напоминает аналитик, в «Северный поток 2» уже инвестировано порядка 5 млрд евро, что подтверждает серьезность намерений Nord Stream 2AG. «Газпром», в свою очередь, делает красивые реверансы в сторону европейских газотранспортных компаний, заявляя, что строительство наземной части всех «потоков» будет проходить под их полным контролем.

Загвоздка есть с тем, что Европа хочет распространить действие «Третьего энергопакета» на «Северный поток 2», и чтобы ограничить сильную позицию «Газпрома» на этом рынке, которая сложилась исторически, закладывается идея разделения газового и газотранспортного бизнесов. Но эти поправки в «Газовую директиву» еще не приняты, а деньги в проект уже вложены. Поэтому, заключает аналитик, можно считать, что «Северный поток 2», как действующий проект, все же избежит влияния «Третьего энергопакета».

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