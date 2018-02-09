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Москва, 10.02.2018

Российские спортсмены отозвали иски в суд Швейцарии на недопуск на Игры-2018

«Expert Online» 2018

Нескольких десятков российских спортсменов отозвали иски, поданные ими ране в суд в Швейцарии, на недопуск на Олимпийские Игры-2018, которые начались сегодня в южнокорейской Пхенчхане.

При этом в суде не пояснили причину отзыва исков, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Точное число наших атлетов, которые отозвали иски, также не называется. Известно лишь, что речь идет о спортсменах, не допущенных в пятницу Спортивным арбитражным судом (CAS) к участию в Олимпийских играх 2018.

Напомним, рано утром (по московскому времени) 9 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не получивших приглашение на Олимпийские игры 2018.

Ранее сообщалось, что сегодня в Пхёнчхане прошла торжественная церемония открытия Зимний Олимпийских игр-2018.

Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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