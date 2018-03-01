Новое оружие России вызвало истерику на Западе

Представители западных СМИ мгновенно отреагировали на послание президента России Владимира Путина, которое он огласил 1 марта. Новости пестрят громкими заголовками.

Британское издание Express выпустило статью под названием «Путин рассказал об ужасающих, не поддающихся обнаружению ракетах России, которые могут поразить ЛЮБУЮ точку в мире», цитирует Regnum.

Их поддержали коллеги из The Guardian, обвинив в сети Twitter российскую сторону в том, что «Путин угрожает США гонкой вооружений».

Неожиданная реакция на это последовала от рядовых европейцев, один из которых написал под высказыванием о «гонке вооружений»: «Ура, вперед, человечество!». Другой отреагировал на слова президента России о новом оружии Москвы поздравлением со вступлением «в эру сверхзвуковой войны».

Пользователь с псевдонимом Fashionista в блоге The Guardian назвала шаги России «уместными контрмерами», с учетом «характера агрессии США против России».

Пользователь M. K. Giannopoulos попросил огласить весь список союзников Москвы. Подобный интерес вызван сообщением Владимира Путина агентств о том, что Москва посчитает ядерный удар по своим союзникам в качестве нападения на себя.

«Иран — союзник России. Ты слушаешь, Нетаньяху?» — подчеркнул пользователь с ником Dead Parrot Society.

Издание Business Insider оценило упомянутую в Послании беспилотную подводную лодку, способную передвигаться на сверхбольших глубинах со скоростями, многократно превышающими уровень нынешних аппаратов, как оружие «судного дня».

Агентство Reuters обратило внимание на то, что лидер России расценил любое ядерное нападение на страну и на ее союзников как повод к «немедленной и всеобъемлющей реакции».

На этот же аспект речи Владимира Путина обратила внимание The Washington Post. Издание также отмечает, что новое российское ядерное вооружение не может быть перехвачено ни одной системой ПРО из существующих в мире и что у РФ нет конкурентов по новым и перспективным стратегическим вооружениям. Издание полагает, что сделанная президентом России презентация новых систем вооружений углубит противоречия с Соединенными Штатами.

Напомним, столь бурную реакцию Запада вызвало сообщения президента России о новом вооружении, которого нет ни у кого в мире.

Военное обозрение: "Владимир Путин о новейшем оружии России"