Эксперты составили ТОП-5 дешевых аналогов iPhone X

Авторитетные эксперты крупных изданий, специализирующихся на обзоре новинок в мире гаджетов, составили рейтинг бюджетных смартфонов, которыми можно заменить флагманский смартфон Apple iPhone X.

Возглавляет список «убийц» «яблочного» гаджета Huawei P20 и P20 Pro, которые оснащены тройной камерой с 12, 16 и 18-мегапиксельной матрицей, оперативной памятью на 8 Гб и 6-дюймовым дисплеем, сообщает Gazetadaily.ru.

Вторую строчку рейтинга занял ASUS Zenfone. Его основные преимущества: мега-качественная камера от Sony с функцией распознавания объектов, Face Unlock, а также цена, которая в России предположительно не будет превышать 27 тыс. руб.

Третье место у UMIDIGI Z2, презентация которого ожидается в апреле. Предположительная цена этого гаджета в России – до 22 тыс. рублей. За эти деньги обладатели смартфона смогут насладиться 6,2-дюймовым экраном, функцией беспроводной зарядки и сканером отпечатка пальца.

В ТОП-5 дешёвых аналогов iPhone X также попали Ulefone T2, T2 Pro, X и Elephone A4 Pro.

Ранее сообщалось, что эксперты журнала Time составил рейтинг лучших технических новинок 2017 года. Его лидером стала игровая приставка Switch от японской компании Nintendo.

А вот iPhone X занял лишь второе место. При этом составители рейтинга отмечали, что новинка от Apple достаточно дорогая, а некоторые нововведения, которые есть в «яблочном» смартфоне, появились впервые на Android.