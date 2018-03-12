Подписка
Москва, 13.03.2018

Эксперты составили ТОП-5 дешевых аналогов iPhone X

«Expert Online» 2018

Авторитетные эксперты крупных изданий, специализирующихся на обзоре новинок в мире гаджетов, составили рейтинг бюджетных смартфонов, которыми можно заменить флагманский смартфон Apple iPhone X.

Возглавляет список «убийц» «яблочного» гаджета Huawei P20 и P20 Pro, которые оснащены тройной камерой с 12, 16 и 18-мегапиксельной матрицей, оперативной памятью на 8 Гб и 6-дюймовым дисплеем, сообщает Gazetadaily.ru.

Вторую строчку рейтинга занял ASUS Zenfone. Его основные преимущества: мега-качественная камера от Sony с функцией распознавания объектов, Face Unlock, а также цена, которая в России предположительно не будет превышать 27 тыс. руб.

Третье место у UMIDIGI Z2, презентация которого ожидается в апреле. Предположительная цена этого гаджета в России – до 22 тыс. рублей.  За эти деньги обладатели смартфона смогут насладиться 6,2-дюймовым экраном, функцией беспроводной зарядки и сканером отпечатка пальца.

В ТОП-5 дешёвых аналогов iPhone X также попали Ulefone T2, T2 Pro, X и Elephone A4 Pro.

Ранее сообщалось, что эксперты журнала Time составил рейтинг лучших технических новинок 2017 года. Его лидером стала игровая приставка Switch от японской компании Nintendo.  

А вот iPhone X занял лишь второе место. При этом составители рейтинга отмечали, что новинка от Apple достаточно дорогая, а некоторые нововведения, которые есть в «яблочном» смартфоне, появились впервые на Android.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. Испытание мартом: к чему готовиться рублю
      Испытание мартом: к чему готовиться рублю
    2. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    3. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины