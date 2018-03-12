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Москва, 13.03.2018

Опубликован рейтинг самых безопасных городов России

«Expert Online» 2018

Екатеринбург возглавил рейтинг самых безопасных городов России. К такому выводу пришли аналитики независимого агентства Zoom Market.

Исследование проводилось методом федерального социологического опроса, главным вопросом которого был: «Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе?».

В ходе исследования специалисты опросили жителей 29 городов страны. Участие в нём приняли 2,9 тыс. человек в возрасте от 19 до 54 лет. При этом респонденты должны были оценить город по десятибалльной шкале, передаёт НСН.

Второе место согласно опросу, занял Москва, на третьем месте – Казань. Кроме них в ТОП-10 самых безопасных российских городов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Волгоград, Красноярск и Самара.

Ранее сообщалось, что исследовательская компания «Медиалогия» составила рейтинг самых счастливых регионов России на основе упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье». 

На первых трёх местах оказались Москва, Санкт-Петербург и Крым. Также в ТОП-10 вошли Новосибирская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Подмосковье, Красноярский край и Краснодарский край.

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