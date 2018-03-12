Подписка
Москва, 13.03.2018

Путин рассказал, обеспечена ли Россия продовольствием

«Expert Online» 2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольственных товаров.

Об этом передаёт агентство РИА Новости.

Кроме того, российский лидер убеждён, что в ближайшие годы наша страна станет лидером мирового агропромышленного рынка. 

По его словам, экспортная выручка от поставок за рубеж сельхозпродукции на треть превышает экспорт вооружений, сообщает ТАСС.

При этом глава государства потребовал от Россельхознадзора внимательно следить за качеством экспортируемой сельскохозяйственной продукции.

«Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растёт. Все ведущие страны предъявляют жёсткие требования по допуску товаров на свои рынки. Продукция должна проходить сертификацию, поддерживаться декларациями соответствия», – резюмировал президент, отметив необходимость сохранить механизмы поддержки экспортеров, уделив, в частности, особое внимание поддержке в логистике таких регионов, как Урал и Сибирь.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. Испытание мартом: к чему готовиться рублю
      Испытание мартом: к чему готовиться рублю
    2. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    3. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины