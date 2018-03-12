Путин рассказал, обеспечена ли Россия продовольствием

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольственных товаров.

Об этом передаёт агентство РИА Новости.

Кроме того, российский лидер убеждён, что в ближайшие годы наша страна станет лидером мирового агропромышленного рынка.

По его словам, экспортная выручка от поставок за рубеж сельхозпродукции на треть превышает экспорт вооружений, сообщает ТАСС.

При этом глава государства потребовал от Россельхознадзора внимательно следить за качеством экспортируемой сельскохозяйственной продукции.

«Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растёт. Все ведущие страны предъявляют жёсткие требования по допуску товаров на свои рынки. Продукция должна проходить сертификацию, поддерживаться декларациями соответствия», – резюмировал президент, отметив необходимость сохранить механизмы поддержки экспортеров, уделив, в частности, особое внимание поддержке в логистике таких регионов, как Урал и Сибирь.