Трамп первым начал

Изящное начало торговой войны

Дональд Трамп, как и ожидалось, подписал закон о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10%-ной - на алюминий, пишет Bloomberg. Пошлины начнут работать уже через 15 дней. Практически все поставщики стальной продукции а Штаты дали понять, что не оставят ситуацию без внимания и введут ответные ограничения, например, ЕС намерен ввести пошлины на джинсы, трикотаж и бурбон.

Новые тарифы на ввоз не будут распространяться на Мексику и Канаду, но и то лишь в том случае, если они достигнут договоренности о новом Североамериканском соглашении о свободной торговле, которое удовлетворит США.

Американцы обычно критикуют Россию за меры по защите рынка или поставщиков, называя их политически мотивированными. Однако Дональд Трамп говорит о увязке протекционизма и политики открыто: он пригласил «любую страну, с которой у нас есть отношения по вопросам безопасности» обсудить «альтернативные способы» борьбы с рисками, которые представляет импорт стали и алюминия. Это шанс для стран НАТО и, соответственно, Евросюза избежать пошлин.

Введение пошлин на металлы, с одной стороны, и исключение из них Мексики и Канады, с другой, отнюдь не означают некой непоследовательности, объясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Скорее наоборот. Для Трампа в отношениях с этими двумя странами важнее обновление общего соглашения по NAFTA. И льготы на пошлины выступают лишь инструментом давления на соседей – от послаблений США откажутся в случае недоговоренности по иным условиям торговли. Одновременно Трамп это можно показать как знак «доброй воли» со стороны США. Причём не только с партнёрами по NAFTA, но и с другими странами.

Ход действительно изящный, признает эксперт. Пошлин не было, затем они введены США в одностороннем порядке. А если кто-то хочет избежать их, того теперь приглашают к диалогу об условиях и возможных ответных шагах по уступкам американцам. В целом это лишь видимость того, что действительность оказалась мягче ожиданий. Остаётся потенциальная опасность для мировой экономики в снижении темпов роста мирового ВВП с 3,6% до 2,8% из-за «торговых войн», по оценкам экспертов.

Для России негатив может проявиться в следующем, полагает Марк Гойхман. Во-первых, прямыми потерями от увеличения пошлин на сталь и алюминий, которые Россия поставляет в США. Во-вторых, тем, что направление мирового экспорта из США в большей степени перейдёт в иные страны, что обострит на данных рынках конкуренцию с российскими металлами и снизит цены на них. Наконец, в-третьих, наращивание «торговых войн» уменьшит динамику мировой экономики. Это ослабит спрос на сырьё в целом и, например, на энергоносители, что явно негативно для России. Кроме того, такое положение и увеличение рисков отрицательно скажется на рыночных котировках российских активов, традиционно являющихся рисковыми.

Изменение мирового торгового порядка

Можно по-разному относиться к персоне Дональда Трампа, но следует признать, что он остается последовательным в вопросе реализации своих предвыборных обещаний, указывает, в свою очередь, глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер. И как хороший делец он ищет благоприятный момент для того, чтобы добиться желаемого результата. Так получилось со строительством стены на границе с Мексикой, финансирование которого было добавлено в качестве опции в бюджетное соглашение. Так может выйти и на этот раз, когда он затевает игру с пошлинами на импорт стали и алюминия.

Остается надеяться, продолжает аналитик, что американский президент всецело осознает насколько драматично могут развиваться события (рост протекционизма в мировой торговли привел мир к Великой депрессии), в случае если его тактика «запугать и склонить» не оправдается и он получит достойный отпор. Так, в частности, Китай уже пообещал, что его ответные действия могут привести к изменению мирового торгового порядка, поэтому в Вашингтоне необходимо будет семь раз отмерить, прежде чем отрезать по живому от Китая.

Сталь и алюминий не являются ключевой статьей китайского экспорта, но в США сейчас изучает возможность «наказать» Пекин за «кражу» китайскими компаниями интеллектуальной собственности у конкурентов США. Может также не сложиться игра против ЕС в силу ментальности европейских функционеров, и здесь может быть запущен самоподдерживающийся процесс усугубления торговых условий. В ответ на повышение пошлин в ЕС, Трамп готов закрыть американский рынок для европейских автомобилей. Пока же действия Трампа носят скорее демонстративный характер преследуют лишь одну цель, которая уже реализуется: Канада и Мексика перестали проявлять строптивость и готовы сделать Североамериканское соглашение по торговле (NAFTA) более «справедливым» для США.

Пошлины на импорт стали и алюминия больнее всего бьют именно по Канаде – страна поставляет в США 5,67 млн метрических тонн, на втором месте Бразилия (4,67 млн метрических тонн), Германия и Китай поставляют в США лишь 1,38 млн метрических тонн и 740 тыс. метрических тонн соответственно. Однако это не означает, говорит Станислав Вернер, что на этом история закончится, и вслед за Австралией основные торговые партнеры США будут исключены из списка стран, на которые распространяются пошлины. Трамп уже начал торговую войну. Просто он будет действовать точечно, каждый раз индивидуально надавливая на болезненные точки каждой страны. Проблема в том, что можно войти во вкус или недооценить геополитического конкурента. Чем не повод уже сейчас задуматься об устойчивости текущего импульса к росту мировой экономики?