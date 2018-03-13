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Москва, 14.03.2018

На фондовом рынке США обновлен рекорд

«Expert Online» 2018

Фондовые торги в США завершились 12 марта разнонаправленно, несмотря на радужные заявления о снижении безработицы, но NASDAQ удалось обновить рекорд. Индекс высокотехнологичных компаний поднялся на 0,36% до 7588,32 пункта, передает Прайм.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,62%, закрывшись на отметке 25178,61 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,13%, достигнув 2783,02 пункта.

Инвесторы также внимательно следят за уровнем заработной платы в США, рост которой замедлился в феврале на 2,6% в годовом выражении после показателя в 2,9% месяцем ранее. Число рабочих мест выросло на 313 тыс. в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Вызывает интерес участников рынка и кандидатура на пост экономического советника президента США. Ранее эту должность покинул Гэри Кон из-за решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну.

По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности, рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Наварро, однако, заявил, что не претендует на этот пост.

Новости фондового рынка США: Сокращение безработицы позволило вырасти фондовым индексам США

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