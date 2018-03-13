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Москва, 14.03.2018

OMV рассматривает покупку новых активов в России

«Expert Online» 2018

Австрийская нефтяная компания OMV рассматривает покупку новых активов в России в будущем.

Об этом в рамках презентации развития компании до 2025 года рассказал вице-президент по проектам разведки и добычи OMV Джоан Плейнингер, передаёт ТАСС.

По данным агентства, в материалах к презентации отмечается, что OMV имеет «огромный потенциал» в России и рассчитывает увеличить добычу на Южно-Русском месторождении через несколько лет до 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

При этом в планах OMV с 2020 года начать добычу газа на участках под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири, который будет разрабатывать вместе с «Газпромом». Это, по мнению Плейнингера, даст компании прирост дополнительных запасов углеводородов в объёме более одного млрд баррелей нефтяного эквивалента. На полку добычи в российский проектах OMV планирует выйти в 2025 году.

OMV — австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе. Штаб-квартира расположена в Вене. Компания была основана ещё в 1956 году. В 1985 году начала первый зарубежный проект в Ливии.

В 2006—2010 годах OMV вела бизнес в России: ей принадлежали доли в ряде компаний, имевших лицензии на разведку и добычу углеводородов в Саратовской области и республике Коми. Однако в 2010 году компания избавилась от российских активов.

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