Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепа США

Дональд Трамп – президент США – отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона.

Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter. Трамп поблагодарил Тиллерсона за работу и назвал его преемника. Им стал директор ЦРУ Майк Помпео.

По данным The Washington Post, ЦРУ возглавила Джина Хаспел, ранее занимавшая пост заместителя директора службы. Она станет первой женщиной на этом посту в истории США.

Отмечается, что перестановки в сфере управления национальной безопасности произошли на фоне переговоров США с КНДР.

Рекс Уэйн Тиллерсон (прозвище «Техасский Ти-рекс») родился 23 марта 1952 года в Уичито-Фолс, (Техас, США). Государственный секретарь США с 1 февраля 2017 года по 13 марта 2018 года.

В 2011 году Тиллерсон сделал политические пожертвования из собственных средств в объёме 42 800 долларов, при этом вся сумма поступила в предвыборные фонды республиканских кандидатов на выборах разного уровня, включая сенатора Митча Макконнелла и кандидата в президенты Митта Ромни.

В декабре 2016 года Тиллерсона стали называть в числе возможных кандидатов на должность государственного секретаря США в будущем кабинете Дональда Трампа. 6 декабря избранный президент провёл личную встречу с Тиллерсоном в нью-йоркской «башне Трампа», после чего деловое издание The Wall Street Journal выразило озабоченность возможным назначением человека, имеющего «связи с Путиным».

По данным СМИ, Тиллерсон познакомился с Путиным ещё в 1990-е годы, когда представлял интересы «Exxon» в России. Бывший заместитель министра обороны США Джон Хамр называл Тиллерсона человеком, который общался с Путиным чаще любого другого американца, за исключением Генри Киссинджера.

13 декабря 2016 года кандидатура Рекса Тиллерсона была выдвинута Дональдом Трампом на пост Государственного секретаря США. 23 января 2017 года Комитет Сената США по иностранным делам одобрил его кандидатуру 11 голосами против 10. А уже 1 февраля 2017 года Тиллерсон был утверждён в должности Сенатом США 56 голосами против 43.

13 марта 2018 года Дональд Трамп отправил Тиллерсона в отставку, поблагодарив его за работу на своем посту.