Ассанж, прокомментировал высылку российских дипломатов, назвав Мэй «дурой»

Джулиан Ассанж – создатель WikiLeaks, который сейчас скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне – прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании.

По его словам, британский премьер Тереза Мэй сейчас находится в сложном положении.

«Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом, то это скорее всего сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия», - написал Ассанж в своём микроблоге в Twitter.

При этом он считает, что избежать такую ловушку позволит только очень изобретательный шаг, однако, он убеждён, что на это Мэй просто не способна.

Он также отметил, что публичное заявление британского премьера было совершенно предсказуемым. По его мнению, неудачная попытка выслать посла РФ в Лондоне можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчёт британского МИД на то, что сейчас посол полезен Великобритании как никогда.

«Забыл сказать, что Мэй полная дура», – резюмировал Ассанж.

Ранее сообщалось, что Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ответ на это, Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, якобы являющихся представителями спецслужб, отмене визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи от посещения ЧМ-2018 по футболу, который летом пройдёт в России.