Чем Германия заменит российский газ

Вступивший в действие в среду коалиционный договор между ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) объявляет одной из целей экономической политики ускоренное, даже по сравнению с нынешним темпом, развитие сектора возобновляемой энергетики. Прямо говорится, что это направлено на избавление зависимости от России.

Германия не хочет пускать газ

В коалиционном договор между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) новые власти страны прописали цели энергетической политики. Как пишет Deutsche Welle, документ уже превратился в официальную программу нового правительства страны. Оно начало действовать в среду, в тот момент, когда Ангела Меркель (Angela Merkel) была вновь избрана канцлером ФРГ.

Как считают представители двух партий, ключевая проблема в том, что Россия поставляет в Германию углеводороды, а стратегическая цель ФРГ состоит в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата. Новое правительство ФРГ «будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65%». В 2017 году доля ветра, биомассы, солнца и других возобновляемых источников в немецкой электроэнергетике составляла 33-36 процентов (в зависимости от методики подсчета), так что речь идет об удвоении за 12 лет. Правящая коалиция поставила задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности «как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватта». Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков.

Со следующего года Германия может начать активно закрывать наиболее старые угольные электростанции, что сократит закупки угля, в том числе в России. А в качестве возможной даты полного отказа от угля часто называют 2030 год.

Еще новое правительство ФРГ намерено создать в Германии инфраструктуру для СПГ. Вскоре будет принято долго откладывавшееся решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.

Следует отметить, что даже при достижении объявленных целей позициям «Газпрома» на рынке Германии мало что грозит. По данным HSBC Holdings, которые цитировало агентство РИА Новости, на газ в ФРГ приходится порядка 20% всей энергии (40% занимает угольная генерация, которая планируется под закрытие первой).

При этом, по данным консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, Россия поставляет в Германию около 40% потребляемого там газа, а к 2025 году российский газ займет больше половины немецкого рынка. Половина или чуть больше от 20-ти процентов, это лишь 10-12 энергорынка Германии. При планируемой в достаточно отдаленном будущем доле ВИЭ в 65%, даже при росте поставок американского и иного СПГ «нашей» дюжине процентов в принципе мало что грозит. Конечно, общее сокращение потребления ископаемого топлива нас коснется, но трубопроводный газ, с точки зрения и экологии, и цены — последнее, что должно пострадать.

Солнце, ветер и «Газпром»

Там не менее объявленные в среду планы коалиции вызвали самую оживленное обсуждение в российских и немецких медиа. Так что, послушаем аналитиков.

Германия, как это ни удивительно, пала жертвой собственной демократии, констатирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. После аварии на Фукусиме в 2011 году эмоциональное давление общества на институты власти привело к тому, что наиболее безопасная и эффективная энергетика — атомная — стала вдруг считаться опасной, АЭС — закрываться. Затем на эмоциях стала закрываться и газовая генерация, которая тоже является очень экологичным способом выработки энергии.

Декларирование «зеленых» принципов в энергетике привело к беспрецедентному росту доли ВИЭ в энергобалансе страны. А затем пришло осознание, что солнечная и ветряная энергия очень нестабильны. В часы пиковой выработки, в солнечные или ветряные дни, возникает слишком большой избыток, а при других погодных условиях — слишком большой недостаток. Это приводит к росту стоимости электроэнергии для конечного потребителя.

Граждане, которым из своего кармана пришлось оплачивать «зеленую» энергетику, возмутились этим, и пришлось строить и возобновлять угольные ТЭЦ. Напомню, говорит эксперт, что по плану Германии к 2022 году там не останется ни одной действующей АЭС.

Кроме этого, объекты ВИЭ в Германии получают существенные налоговые льготы, из-за которых газовой генерации трудно с ними конкурировать. Когда закрылась газовая электростанция E.on в Иршинге в 2015 году, основным мотивом была нерентабельность.

Как самый надежный и ходовой источник энергии в Германии аналитик оценивает уголь. Его импортируют из России, Австралии, Южной Африки. Видимо, налогоплательщикам теперь и это тоже не нравится. Но в таком случае, в условиях, когда ВИЭ нестабильно производят энергию, пути, альтернативного газовой и атомной генерациям, просто не существует. Тем более, что после Фукусимы технология строительства энергоблоков с точки безопасности существенно изменилась.

Германии, уверен Илья Жарский, придется сворачивать субсидирование ВИЭ, главное, чтобы на это хватило лоббистских ресурсов. Возможно, у Меркель и ее команды сейчас такого ресурса нет.

Уже сейчас по уровню цен на электроэнергию Германия из всех европейских стран находится на втором месте, уступая лишь Дании, указывает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Так, за прошлый год потребители заплатили 24 млрд евро только обязательных платежей на поддержку экологической энергетики. Подписание коалиционного соглашения вызвано не столько стремлением Меркель поставить на место энергетические амбиции России, сколько — не потерять поддержку партии социал-демократов, чтобы остаться во власти в Германии еще на 4 года, считает он. Он отмечает и «скрытую симпатию» правящих кругов к Nord Stream-2.

Действительно развитие ВИЭ в Германии в отличие от всей остальной Европы происходит опережающими темпами. Но, отмечает аналитик, это не означает что потребление газа в стране будет снижаться параллельно росту проектов ВИЭ, поскольку в первую очередь смысл их развития — полноценный отказ от ядерной энергетики.

При полном отказе от атомной энергетики к 22 году, страна может увеличить свою зависимость от более доступных по цене китайских солнечных панелей и оборудования для ветряных станций. Пока такие производители в Германии предпочитают уходить с рынка.

Что же касается популярного вопроса: что же будет с планами «Газпрома» по поставкам в Германию, то, считает Кирилл Яковенко, опасаться нечего, спрос на газ в энергосистеме страны по-прежнему будет расти.