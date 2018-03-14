Как выбрать надежную веб-студию в Казахстане

Количество веб-студий в настоящее время весьма велико. Поэтому при необходимости выбора исполнителя для создания вебсайта полезно использовать несколько приведенных ниже советов, которые позволят отличить профессионалов от дилетантов.

Первым делом надо составить список фирм-кандидатов. Создание сайтов в Алматы можно доверить только профессиональной компании, на чьем сайт вы сможете найти в том числе и портфолио. Или поищите понравившиеся вам сайты в сети интернет. Как правило, в нижней части интеренет-ресурса присутствует ссылка на веб-студию, занимавшуюся его разработкой. Причем важно обращать внимание не только на внешний вид вебсайтов, но и на удобство их использования. После составления сравнительно небольшого перечня веб-студий нужно договориться с представителем каждой из них о встрече для обсуждения возможных вариантов сотрудничества. Лучше всего, если это будет арт-директор. Гендиректор веб-студии зачастую выполняет организационную работу и не несет персональной ответственности за все детали, связанные с проектированием и разработкой онлайн-ресурса. Необходимо учитывать, что дизайнеры и программисты обычно не принимают участия в переговорах (по крайней мере, на первой стадии). Поэтому не нужно настаивать на их присутствии. Для заказчика это все равно не принесет никакой пользы, поскольку он не сумеет оценить уровень их профессионализма. Перед встречей нужно ознакомиться с примерной стоиомстью работ, сделать это можно тут.

Во время встречи с представителем веб-студии нужно постараться узнать у них следующую информацию:

Три лучших выполненных исполнителями проекта, которые вызывают у них гордость. При этом желательно, чтобы они в подробностях описали требования, выдвигавшиеся заказчиками, и свои решения для удовлетворения этих требований.

Те же три вебсайта нужно просмотреть на мобильных устройствах (включая планшеты). Внешний вид онлайн-ресурса должен оставаться удовлетворительным при любых манипуляциях с ним на любых мониторах. Это же касается и его функционала.

Способ подготовки текстов к размещению в интернете. Хорошие веб-студии решают данную задачу при помощи программ, проставляющих неразрывные пробелы и меняющих кавычки-лапки на елочки и дефисы на тире.

Результат проверки вебсайтов валидатором W3C. Выдача им предупреждений допустима, нахождение ошибок недопустимо.

Функциональность, которую вебсайты теряют при отключенных картинках, java-script, CSS. Хорошие веб-студии обеспечивают сохранение главных функций вебсайтов даже в экстремальных условиях.

Возможность использования вебсайта людьми со слабым зрением.

Если представители веб-студии дадут убедительные развернутые ответы на все вопросы, связанные с указанными выше темами, то можно с большой долей уверенности считать их профессионалами, например, здесь вы можете ознакомиться с примером качественного исполения заказов. Однако на данной стадии важно убедиться не только в их профессионализме, но и в их способности обеспечить комфортное сотрудничество с заказчиком. Если в ходе разговора выявятся значительные разногласия (даже в не связанных с вебсайтами вопросах), партнерские отношения не будут успешными. Подробное обсуждение с представителями веб-студии вашего вебсайта вести не нужно, поскольку до принятия решения о выборе исполнителя сообщать кандидатам все детали бессмысленно.

После проведения первого раунда переговоров с представителями нескольких веб-студий нужно выбрать среди них наиболее понравившуюся и пригласить ее представителей на вторую встречу. Если в ответ на предложение о создании вебсайта представитель студии спросит, какой именно интернет-ресурс вам требуется, это повод для беспокойства. Профессионалы вместо такого вопроса поинтересуются, для каких целей он вам требуется. Это ключевой момент.

Может сложиться такая ситуация, когда исполнитель, знакомый с характером вашей деятельности, сразу предложит готовый проект. Это также является тревожным признаком. Любой серьезный интернет-ресурс должен обладать индивидуальностью. Поэтому от типовых решений, сделанных веб-студией заранее, лучше отказаться.

Весь разговор должен выстраиваться по схеме: цели (заказчика и его клиентов) – функции, используемые для достижения этих целей – структура всего онлайн-ресурса – структура отдельных страниц – дизайн. При этом нужно придерживаться следующего правила: заказчику никогда не следует предлагать конкретных решений, его дело – постановка целей.

Затем надо предоставить веб-студии несколько дней на подготовку предложения и провести третий раунд переговоров. На ней заказчику должны быть представлены страницы, изображенные на бумаге. Необходимо удостовериться в том, что предлагаемое решение отвечает сформулированной задаче. Ни при каких обстоятельствах не следует корректировать макеты самостоятельно. Надо понимать, что после тщательного отбора профессионалов нужно поручить решение таких вопросов им, а не предлагать собственное видение. Если какая-то деталь не отвечает поставленным целям, следует изложить свои опасения и добиться от исполнителя ее изменения.