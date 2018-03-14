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Москва, 14.03.2018

Стали известны планы Путина на 19 марта

«Expert Online» 2018

У президента России Владимира Путина имеются рабочие планы на понедельник, 19 марта. Однако о них будет рассказано позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, у него есть рабочие планы на 19 марта, я их пока не буду анонсировать. Это будет обычный рабочий день», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневной пресс-конференции.

Напомним, что сегодня 14 марта Владимир Путин совершит последнюю перед выборами региональную поездку. Он посетит Краснодарский Край, Крым и Севастополь. В воскресенье, 18 марта, в России пройдут выборы главы государства.

Выборы 2018. Новости дня: Царь-выборы

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