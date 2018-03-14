Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории РФ

Игорь Жданов – глава Министерства молодёжи и спорта «незалежной» – подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории России.
Фото указа он опубликовал на свой странице в Facebook.
Жданов отметил, что ещё 2 года назад украинские спортсмены перестали участвовать в коммерческих соревнованиях на территории РФ и частных кубках, организованных российскими бизнесменами. При этом им не запрещалось выступать на соревнованиях, которые организовывали международные спортивные федерации.
«Однако сегодняшняя ситуация требует более решительных действий», - подчеркнул чиновник.
Он также призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования на территории страны, где «систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта».
Ранее сстало известно, что Игорь Жданов принял решение запретить биатлонистам «незалежной» участвовать в девятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Тюмени с 22 по 25 марта.
По его словам, он встречался с главой Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимиром Брынзаком, в результате чего было принято решение бойкотировать это соревнование в России.
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