Путин рассказал, когда Россия отправит миссию на Марс и Луну

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а российская лунная программа предусматривает отправку до 2025 года трех автоматических станций к спутнику Земли. Первая из них «Луна-25» должна уже 2019 году совершить посадку на южном полюсе спутника и постарается найти водный лед, который там предположительно существует. Это будет первый российский полет к Луне со времен СССР после 40-летнего перерыва. В дальнейшем российские космонавты постараются осуществить высадки на полюса Луны, приводит слова президента России Владимира Путина «Интерфакс».

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», - рассказал президент в документальном фильме «Путин».

Глава России, сообщил также, что с Луны «могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса».