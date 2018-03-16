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Москва, 16.03.2018

В ЦБ прогнозируют замедление темпов роста экономики РФ после январского скачка

«Expert Online» 2018

Аналитический департамент Банка России пришёл к выводу, что за первый месяц 2018 года экономика нашей страны резко ускорила рост в том числе из-за влияния разовых факторов в промышленности.

При этом подчёркивается, влияние этих факторов в ближайшее время может ослабнуть, замедлив темпы экономического роста до уровня, соответствующего потенциалу - около 1,5 % в год, передаёт агентство Reuters, со ссылкой на информацию Минэкономразвития

Кроме того, отмечается, что рост российской экономики ускорился в январе до 2% в годовом выражении с 1,4 % в декабре прошлого года. Динамика промышленности в январе вернулась в положительную зону. Её рос состав 2,4% в месячном выражении с устранением сезонности и 2,9% - в годовом

По мнению аналитиков Центробанка, сдерживающее влияние сделки стран ОПЕК и государств, не входящих в картель на нефтяной сектор, ослабевает.

Всё это как раз и указывает на временный характер проседания промышленности в конце прошлого года и вероятный частичный компенсационный характер январских темпов роста, в том числе связанный с особенностями отражения выпуска продукции отдельных отраслей в статистической отчетности.

Аналитики Банка России также повысили оценку роста ВВП на первый квартал 2018 года до 0,5% в квартальном выражении с 0,4% ранее. Во втором квартале они ожидают рост в диапазоне 0,4-0,5%, в третьем - 0,4%.

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