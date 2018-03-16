AUDEMARS PIGUET: ART BASEL 2018 / New lounge concept

AUDEMARS PIGUET ПРЕДСТАВИТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДИЗАЙНА СВОЕГО СТЕНДА РАБОТЫ СЕБАСТЬЯНА ЭРРАЗУРИСА И НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАЙОЛЫ НА ВЫСТАВКЕ ART BASEL 2018 В ГОНКОНГЕ

Кайола, фрагмент композиции С разрешения автора и Audemars Piguet

Audemars Piguet с радостью представит на выставке Art Basel в Гонконге последнюю часть трилогии вариантов дизайна своего стенда, созданной чилийцем по происхождению, нью-йоркским художником и дизайнером Себастьяном Эрразурисом, а также новые произведения итальянского видеохудожника Кайолы, работающего в Лондоне. Впечатляющий дизайн работы Эрразуриса будет демонстрироваться в 2018 году на всех трех выставках Art Basel, где Audemars Piguet представляет инновационные коллекции <Уголка коллекционера> с 2013 года.

Кайола, фрагмент композиции С разрешения автора и Audemars Piguet

Дизайнерская композиция Эрразуриса 2018 года под названием <Основы> (Foundations) погружает зрителя в мир железной руды - природного ископаемого, являющегося основой для выплавки стали, и одного из главных ресурсов для производства часов. Эта динамичная инсталляция состоит из сотен камней - напечатанных на 3D-принтере, отсканированных и вылепленных вручную, - синхронное движение которых создает образ Долины Жу в горах Швейцарской Юры, где находится резиденция Audemars Piguet. Этот дизайн является развитием предыдущих концепций стенда, которые строились вокруг двух других природных материалов, в изобилии представленных в Долине Жу, - льда (<Цикл льда>, 2016) и дерева (<Вторая природа>, 2017).

Подобными мотивами пронизана и новая серия фоторабот Кайолы под названием <Остатки: Долина Жу> (Remains: Vallee de Joux), в которой автор представляет природные корни Audemars Piguet через призму своего художественного мастерства. Произведение переносит зрителей в Долину Жу, где Кайола черпал вдохновение для своих образов. На протяжении 2018 года произведение Кайолы, размещенное на стенде, будет менять свой облик, а в декабре на выставке Art Basel в Майами-Бич там будет представлена новая видеокомпозиция <Променад> (Promenade) - диптих, материал для которого снимался с применением технологий дронов и высококачественного сканирования. В своих произведениях Кайола использует самые современные высокотехнологичные инновации, чтобы дать зрителям возможность по-иному взглянуть на наш мир, при этом используемые им техники своей тщательностью исполнения и точностью могут сравниться с часовым делом.

Сотрудничество Audemars Piguet с Эрразурисом и Кайолой наглядно демонстрирует приверженность часовой компании выстраиванию долгосрочных отношений с художниками, а также неизменное стремление Мануфактуры поддерживать художественное мастерство и инновационное творчество. Audemars Piguet с удовольствием продолжает работу с Себастьяном Эрразурисом, являющимся автором концепций стенда Audemars Piguet с 2016 года, и с Кайолой, который уже сотрудничал с Мануфактурой в 2012 году при подготовке выставки в честь 40-летия культовых часов Royal Oak.

Вот что сказал по этому поводу художник и дизайнер Себастьян Эрразурис: <Я был счастлив участвовать в создании этой дизайнерской трилогии для Audemars Piguet. Материальные элементы, лежащие в основе этого проекта, - лед, вода и, в этом году, железная руда, - неразрывно связаны с корнями бренда. Название <Основы> имеет множество трактовок. Основа - это место, откуда всё начинается, где запускается отсчет времени, откуда исходят энергия и движение. Но это еще и напоминание об основателях Мануфактуры и о семейном наследии, которое так бережно хранится по сей день>.

А вот мнение видеохудожника Кайолы: <Мои последние работы "Остатки: Долина Жу" и "Променад" - это очередные проявления моего постоянного интереса к природе и традициям ландшафтной живописи. В центре моего внимания - различия между человеческим восприятием и машинным зрением. Я исследую новую эстетику, которая выходит за рамки возможностей наших органов чувств и исторических традиций ландшафтной живописи. Итогом работы над проектом стала серия цифровых изображений сверхвысокого разрешения, которые заставляют нас сегодня по-новому взглянуть на изображения природы, не скрывая восхищения перед Долиной Жу>.

Говорит Оливье Одемар, заместитель председателя совета директоров: <Мы с огромным удовольствием и гордостью снова представляем работы Себастьяна и Кайолы, демонстрируя преемственность связей бренда с двумя этими художниками-новаторами, чьи взгляды на творчество находятся в полном соответствии с такими определяющими ценностями нашего наследия, как качество и мастерство. Наше партнерство сложилось совершенно естественным образом, поскольку оба эти художника связаны с традициями часового дела очень многим - креативными инновациями, техническим мастерством, тщательно выверенной точностью и одержимостью красотой в своей работе>.