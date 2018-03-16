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Москва, 16.03.2018

Член правления Wintershall рассказал о финансировании «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Тило Виланд – член правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Holding GmbH – заявил, что для европейских банков «Северный поток-2» будет таким же привлекательным, как и «Северный поток».

По его словам, его компания планировала обеспечить финансирование к 2019 году и по-прежнему укладываемся в этот график, передаёт «Газета.Ru».

По его словам, банковское финансирование проекта пока не согласовано окончательно.

При этом он подчеркнул, что финансирование проекта должно обеспечиваться «Газпромом» и партнерами по проекту (Wintershall, Uniper, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell).

В прошлом году партнеры инвестировали в «Северный поток-2» по 324 млн евро, в этом году финансирование запланировано на том же уровне.

В 2019 году запланировано привлечение банковского финансирования, что позволит партнерам вернуть вложенные средства.

Кроме того, Виланд отметил, что компания-оператор проекта сейчас ведёт переговоры с агентствами экспортного финансирования, такими как COFACE во Франции, SACE в Италии или Euler Hermes в Германии.

«Но мы исходим из того, что для европейских банков «Северный поток -2» будет таким же привлекательным, как и первый «поток», и финансирование с их стороны будет обеспечено», – резюмировал член правления Wintershall.

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