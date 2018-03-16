Глава МИД Великобритании обвинил Путина в организации отравления Скрипаля

Борис Джонсон – глава МИД Великобритании – предположил, что российский лидер Владимир Путин – мог лично распорядиться отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

При этом руководитель британского внешнеполитического ведомства не привёл никаких доказательств в подтверждение своего обвинения, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на телеканал Sky News, Джонсон также считает, спорить «с путинским Кремлём» и с его решением бесполезно, так «мы считаем, что вероятнее всего это было его решение – распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны».

«Поэтому у нас разногласия с Россией», – резюмировал глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что по мнению посла РФ в Лондоне Александра Яковенко британские власти заинтересованы в обвинениях в адрес России в отравлении Скрипалей, так объявив Brexit, Лондон пытается определиться, как быть дальше. Именно поэтом Великобритания решила присоединиться к антироссийской кампании.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля. Последние новости: Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля