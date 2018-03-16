Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.03.2018

Глава МИД Великобритании обвинил Путина в организации отравления Скрипаля

«Expert Online» 2018

Борис Джонсон – глава МИД Великобритании – предположил, что российский лидер Владимир Путин – мог лично распорядиться отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

При этом руководитель британского внешнеполитического ведомства не привёл никаких доказательств в подтверждение своего обвинения, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на телеканал Sky News, Джонсон также считает, спорить «с путинским Кремлём» и с его решением бесполезно, так «мы считаем, что вероятнее всего это было его решение – распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны».

«Поэтому у нас разногласия с Россией», – резюмировал глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что по мнению посла РФ в Лондоне Александра Яковенко британские власти заинтересованы в обвинениях в адрес России в отравлении Скрипалей, так объявив Brexit, Лондон пытается определиться, как быть дальше. Именно поэтом Великобритания решила присоединиться к антироссийской кампании.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля. Последние новости: Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой