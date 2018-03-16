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Москва, 16.03.2018

Мосгорсуд проверит законность приговору Улюкаеву

«Expert Online» 2018

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу, которую направили адвокаты бывшего министра экономического развития Алексею Улюкаеву на приговор своему подзащитному.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 12 апреля 2017 года, передаёт сайт газеты «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексей Улюкаев к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн долл.

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