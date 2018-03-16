Мосгорсуд проверит законность приговору Улюкаеву

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу, которую направили адвокаты бывшего министра экономического развития Алексею Улюкаеву на приговор своему подзащитному.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 12 апреля 2017 года, передаёт сайт газеты «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексей Улюкаев к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн долл.