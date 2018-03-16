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Москва, 16.03.2018

Россия ответит США «черным списком американцев»

«Expert Online» 2018

Россия в ответ на новые санкции США дополнит черный список новой «группой американских деятелей», заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, который считает, что новые ограничительные меры против РФ демонстрируют бессилие Америки.

Дипломат подчеркнул, что готовящиеся санкции со стороны России – «это не выбор и не метод Москвы».

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами», — сообщил Рябков.

В МИД РФ при этом заявляют, что надежда на конструктивный диалог с США ради стабилизации двусторонних отношений сохраняется.

Новости дня. Санкции против России: Это пока не санкции, а призрак санкций

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