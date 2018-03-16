Россия сократила на $6 млрд вложения в гособлигации США

Россия в январе 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 96,9 миллиарда долларов, сообщает сайт американского Минфина. В декабре прошлого года эта сумма составляла 102,2 миллиарда долларов.

По информации ведомства, Россия опустилась на одну позицию с 15-го на 16 место в рейтинге стран по инвестициям в гособлигации США.

Лидером по инвестициям в гособлигации США является Китай, который вложил $1,168 трлн за месяц. На втором месте расположилась Япония с суммой в $1,065 трлн. А третью позицию заняла Ирландия — $327,5 млрд.

В общей сложности иностранные государства в январе владели гособлигациями США на $6,260 трлн, что на $0,311 трл больше, чем годом ранее, и на $20 млрд меньше, чем в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия в 2017 году увеличила вложения в гособлигации США почти на 19%.

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