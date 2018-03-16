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Москва, 16.03.2018

США предлагают ввести новые антироссийские санкции

«Expert Online» 2018

США должны отреагировать на «дело Скрипаля» введением новых санкций против России, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Рой, который призвал к подобным действиям президента Трампа в своем письме на имя главы страны.

Конгрессмен запросил администрацию провести расследование по делу и  определить, нарушило ли российское правительство конвенцию о запрещении использования химоружия.

Ранее президент Трамп уже заявлял, что у него после беседы с премьером Великобритании Терезой Мэй сложилось впечатление, что за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия.

Напомним, Лондон обвинил в причастности к к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В этой связи британское правительство приняло решение выслать в недельный срок 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высшем уровне.

В России в свою очередь требуют открытого расследования и отрицают причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

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