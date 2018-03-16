США предлагают ввести новые антироссийские санкции

США должны отреагировать на «дело Скрипаля» введением новых санкций против России, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Рой, который призвал к подобным действиям президента Трампа в своем письме на имя главы страны.

Конгрессмен запросил администрацию провести расследование по делу и определить, нарушило ли российское правительство конвенцию о запрещении использования химоружия.

Ранее президент Трамп уже заявлял, что у него после беседы с премьером Великобритании Терезой Мэй сложилось впечатление, что за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия.

Напомним, Лондон обвинил в причастности к к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В этой связи британское правительство приняло решение выслать в недельный срок 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высшем уровне.

В России в свою очередь требуют открытого расследования и отрицают причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

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