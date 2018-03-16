В Кремле прокомментировали обвинение Джонсона в адрес Путина

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал заявление, в котором министр Великобритании обвинил российского лидера Владимира Путина в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скриполя.

По словам Пескова, это является непростительным нарушением дипломатического этикета, передаёт ТАСС.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», – отметил Песков.

При этом он ещё раз подчеркнул, что любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон – глава МИД Великобритании – предположил, что российский лидер Владимир Путин – мог лично распорядиться отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом.

Позже стало известно, что в СК РФ возбудили уголовное дело по факту отравления гражданки России Юлии Скрипаль, которая также пострадала от неизвестного вещества в британском Солсбери.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля. Последние новости: Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля