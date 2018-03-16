В Кремле рассказали, когда ждать ответных мер на действия Лондона

Ответные меры России на действия Британии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии последуют в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля конкретизировал, что «меры могут быть введены в любую минуту».

«Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны», —добавил Песков.

Напомним, вчера 15 марта, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ответ на действия Лондона в отношении представителей российской дипмиссии, Россия готова выслать британских дипломатов.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

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