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Москва, 16.03.2018

В Минобороны рассказали об активизации разведчиков вблизи границ России

«Expert Online» 2018

За неделю российские летчики семь раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у российских границ, пишет официальный печатный орган Минобороны газета  «Красная звезда».

Всего у границ РФ за указанный период вели разведывательные действия двадцать два летательных аппарата, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует издание. Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Отдельно отмечается, что на территории Латвии российские военные провели инспекцию в соответствии с Венским документом 2011 года. Издание сообщает, что на территории России иностранные специалисты инспекций не проводили.

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