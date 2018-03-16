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Москва, 16.03.2018

В Минобрнауки отреагировали на инициативу об отмене ЕГЭ

«Expert Online» 2018

В России могут отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Борис Чернышов. По его словам, в самое ближайшее время в нижнюю палату российского парламента будет внесён соответствующий законопроект.

В свою очередь Андрей Емельянов – директор департамента информационной политики Минобрнауки – считает, что существующая сейчас система ЕГЭ обеспечивает прозрачность и объективность итоговой аттестации учащихся.

«Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и дает возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания», — цитирует Емельянов RT.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. При этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы.

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