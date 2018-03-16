Заказы для ОПК составляют половину военного бюджета России

Заказы для оборонной промышленности составляют 50% российского военного бюджета, что составляет полтора триллиона рублей, заявил заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Ровно половина военного бюджета, 1,5 триллиона – это заказы для промышленности. То есть, это выплаты гражданскому сектору: финансирование, заработная плата людей, трудовые места», – рассказал Цаликов в эфире телеканала «ТВ Центр».

Военный уверен, что локомотивами прогресса страны являются вооруженные силы и военно-промышленный комплекс.

«Около 500 млрд руб поступают в бюджеты всех уровней от деятельности вооруженных сил и военно-промышленного комплекса в виде налогов и всего прочего. Вот чисто денежный подход. Хотя, конечно, он не объясняет всю полноту происходящего», – отметил Цаликов.

Ранее сообщалось, что расходы России на оборону в 2018 году от ВВП составляют 2,8% от ВВП, из них расходы по содержанию военной техники и вооружений составят 2,8 триллиона рублей.

Новости дня. Военное обозрение: Пентагон получил задание - создать аналог вооружения или «выкрасть информацию у русских»