Алексей Венедиктов: в Москве воля избирателей не нарушена

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов сделал заявление о том, как проходит голосование в столице РФ. «Пока на 13.00 нарушений в Москве таких, которые ставили бы под сомнение волю избирателя даже на одном участке нет», - цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Всего в городе работает 18 марта более 3,6 тысяч избирательных участков.

По сообщению зампреда ЦИК Николая Булаева, явка по России на полдень московского времени составила 34,7%.

Данные по итогам выборов - "счетчик голования" - начнут появляться на сайте Центризбиркома