ЦИК: в России могут за неучастие в выборах закрыть 23 партии

Двадцать три политические партии в России могут быть закрыты в 2019 году из-за участия в выборах. Об этом заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

"Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки", — сообщил Шевченко, который подчеркнул, что подобная деятельность дает "им право на продолжение партийной лицензии".

ЦИК провела анализ 43 действующих партий и пришла к выводу что "в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии", отметил Шевченко.