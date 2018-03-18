Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.03.2018

ЦИК: в России могут за неучастие в выборах закрыть 23 партии

«Expert Online» 2018

Двадцать три политические партии в России могут быть закрыты в 2019 году из-за участия в выборах. Об этом заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

"Общее количество партий, которые были зарегистрированы и действовали до конца 2012 года, — 43. Соответственно, эти партии в течение семи лет должны были участвовать в выборах различного уровня и набрать определенные квалификационные признаки", — сообщил Шевченко, который подчеркнул, что подобная деятельность дает "им право на продолжение партийной лицензии".

ЦИК провела анализ 43 действующих партий и пришла к выводу что "в зоне турбулентности, в зоне ликвидации находятся 23 политические партии",  отметил Шевченко.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой