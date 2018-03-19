24 марта - прекрасный день, точнее, ночь для того, чтобы отправиться в театр. В Москве проходит традиционная акция “Ночь театров”. Большинство учреждений подготовили для своих зрителей бесплатные программы: творческие встречи, экскурсии, премьеры, показы фильмов об актерах. Читайте наш обзор о самых ярких событиях Ночи театров-2018.

В память об Олеге Табакове

В рамках ежегодной акции "Ночь театров" 24 марта Московский театр-студия Олега Табакова в память об Олеге Павловиче покажет документальный фильм об актерских династиях. Часовая лента "Семейное дело. Театр Табакова" расскажет о семьях, работающих в театре. После сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины. Фильм будет показан в репетиционном зале сцены на Сухаревской (Малая Сухаревская площадь, 5). Начало в 22:00. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (495) 623-61-25 и электронной почтеtabakov.teatr@mail.ru

"Басня" в Театре на Таганке

В ночь театра с 24 на 25 марта в Театре на Таганке состоится премьера спектакля “Басня”, которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский.

В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Формат спектакля "Басня" определен как пластический, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Идея создания пластического спектакля с участием драматических актеров, синтеза драмы и пластики уже несколько лет занимала Ирину Апексимову, директора Театра на Таганке, и "Басня" станет первым воплощением этого замысла. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте театра.

Встреча с Людмилой Чирковой в “Гоголь-центре”

В “Гоголь-центре” пройдет встреча с актрисой Людмилой Чирковой. Ее отец Борис Чирков сыграл роли в таких фильмах как «Верные друзья», «Нахлебник», «Учитель», «Дорогой мой человек», революционная трилогия о Максиме, «Живые и мертвые», «Мечты сбываются», «Чапаев» и другие. Он был востребованным и популярным актером. В его доме можно было встретить Фаину Раневскую, Самуила Маршака, Льва Свердлина, Александру Москалеву, Василия Меркурьева, Александра Борисова, Михаила Светлова. Людмила Чиркова с детства росла в окружении этих великих людей, поэтому запас смешных и трогательных историй о ее семье и их друзьях у нее поистине неисчерпаем. Сегодня Людмила Чиркова - актриса, преподаватель актерского мастерства во Всероссийском государственном институте кинематографии. В “Гоголь-центре” играет в спектаклях «Елка у Ивановых», «Сталкер», «Хармс. Мыр», «Шекспир».

Открытая репетиция в “Современнике”

В Московском театре «Современник» пройдет открытая репетиция спектакля «Сказка на ночь. А.С. Пушкин». В основе спектакля — поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Эта новая танцевально-поэтическая постановка станет режиссерским дебютом актера Шамиля Хаматова. Роли исполняют артисты театра «Современник» — Дарья Белоусова, Татьяна Лялина, Полина Рашкина, Янина Романова, также в спектакле принимает участие танцевальная команда Jack's Garret. Запланированы две репетиции. Начало в 21:00 и 23:00. Вход на мероприятие доступен по регистрации, которая начнется 20 марта в 12:00 на официальном сайте театра.

Ночь иллюзий в "Доме 19|07"

Столичный особняк А.К. Поливанова (Денежный переулок, д. 9/6), где проходят показы спектакля в иммерсивном формате "Дом 19|07", станет еще одной площадкой, которая присоединится к акции "Ночь театров". 24 марта в 22:07 двери старинной усадьбы распахнутся для желающих испытать мистические впечатления от ночной прогулки по дому. Герои постановки проведут для зрителей эксклюзивную экскурсию, расскажут о тайнах, которые хранит дом, и продемонстрируют несколько чудес: оживающая картина, парящие в воздухе предметы и двери, ведущие в никуда…. Соответствующее настроение будет задавать постановщик трюков в спектакле Андрей Рэй и артисты постановки. После экскурсии желающие могут остаться на творческую встречу с актерами и создателями спектакля, которая пройдет в формате чаепития с угощениями от прославленного кондитера Алдиса Бричевса. Мероприятие тем интереснее, что в обычные дни попасть на экскурсию в особняк Поливанова нельзя. Вход будет осуществляться по предварительной записи на сайте dom1907.ru.

Творческая встреча в Театре на Малой Бронной

В Театр на Малой Бронной Лев Константинович пришел в 1967 году вместе с режиссером Анатолием Эфросом. За полвека службы в театре Дуров сыграл более 50 ролей, выпустил более 20 спектаклей как режиссер. В Театре на Малой Бронной работала и Ирина Николаевна Кириченко – жена Льва Дурова. Сегодня в Театре на Малой Бронной работает дочь Льва Константиновича и Ирины Николаевны – заслуженная артистка России Екатерина Дурова, а также ее муж – заслуженный артист РФ Владимир Ершов. На вечере-встрече 24 марта Екатерина Дурова расскажет о совместных работах с Львом Дуровым, о буднях и праздниках актерской семьи. Начало в 22.30. Вход бесплатный.

Ночь театров с «РЕВЕРСом»

Показы спектакля на пределе физических возможностей «РЕВЕРС» состоятся в Московском театре мюзикла 23 и 24 марта в рамках ежегодной акции «Ночь театров». «РЕВЕРС» – это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки – не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

«Признаться, наша ночь театра началась 21 февраля – в день премьеры спектакля “РЕВЕРС”, - говорит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. – Эта ни на что не похожая постановка стала первым экспериментом в ночной программе Театра мюзикла, которую мы планируем развивать и в дальнейшем концептуальными проектами, связанными с разными направлениями современной молодежной культуры. Так что в нашей афише «Ночь театра» пропишется на постоянной основе».

24 марта зрители смогут посмотреть спектакль бесплатно по предварительной регистрации. Перед показом состоится встреча с режиссерами проекта Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной. О регистрации будет объявлено в группах Театра мюзикла в социальных сетях. Начало встречи: в 22:15. Начало спектакля: в 23:00.

Экскурсия по закулисью в Et Cetera





В Ночь театров здесь состоятся экскурсия по закулисью и творческий мастер-класс династии гримеров Николая и Марии Максимовых. Николай Максимов — легендарный художник-гример, проработавший в театре более семидесяти лет. Он работал над созданием образов более чем в 300 спектаклях. Дело гримера продолжает в театре Et Cetera его дочь Мария Максимова. Она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, но не стала актрисой, а пошла по стопам отца и теперь работает с известными режиссерами. Гости вечера смогут перевоплотиться в любимого киноперсонажа.

Актерский тренинг в Театре Романа Виктюка

Театр Романа Виктюка в рамках акции «Ночь в театре» 24 марта проведет открытую репетицию-тренинг по пластике и акробатике. Зрители увидят, как создаются необычные, а порой и рискованные трюки на сцене. Параллельно на экране будут транслировать отрывки из известных спектаклей труппы: «Саломея», «Федра», «Венецианка», «Маугли. Доброй охоты!», в постановке которых используются сложная акробатика и хореография. Для просмотра репетиции необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (495) 603-06-95. Регистрация начнется 16 марта. А в 21:00 зрителей приглашают на «Чаепитие с артистом» в театральное кафе (улица Стромынка, дом 6). Запись по телефону: +7 (495) 603-06-95.

«Папа, мама, я и Сталин» в театре “У Никитских ворот”

В театре «У Никитских ворот» зрителей ждет спектакль «Папа, мама, я и Сталин», поставленный Марком Розовским по автобиографической книге о его семье. После спектакля сам режиссер и директор театра Татьяна Ревзина расскажут, как их производственные и творческие отношения переросли в семейный союз. В фойе зрители смогут познакомиться с фотовыставкой, посвященной семье ведущих артистов театра Натальи и Дениса Юченковых. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе театра по специальной цене.