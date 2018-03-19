Отравление Скрипаля может сказаться на будущем проекта «Северный поток-2»

Заместитель главы МИДа Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава приложит максимум усилий, чтобы убедить Берлин отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Об этом чиновник сообщил в эфире радиостанции RMF FM.

«Это, несомненно, станет одной из самых важных тем разговоров, потому что после Солсбери у нас сложилась новая ситуация. Нет сомнения в том, что это один из аспектов политики России в отношении Европы... И стоит ещё раз задуматься, является ли Россия партнёром, заслуживающим доверия», — сообщил Шиманьский, который пообещал попытаться убедить немецкую сторону, что с «Северным потоком – 2» связаны лишь негативные последствия.

Вместе с тем, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не связывает собственное участие в проекте строительства трубопровода «Северный потоке-2» с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, отмечая, что «это проект хозяйственный».