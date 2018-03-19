Польша в знак солидарности с Лондоном намерена выслать дипломатов РФ

В знак солидарности с властями Великобритании после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Варшава намерена рассматривает возможность высылки из страны российских дипломатов, сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на пожелавший остаться неизвестным источник в правительстве.

Издание также владеет информацией о новых санкциях против компаний России, которые намерены ввести власти Польши.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса начались еще на прошлой неделе, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России.

Также источник Gazeta Prawna сообщает, что Варшава по своим каналам призывает ЕС действовать против России сообща. Но, если европейским властям, по тем или иным причинам, не удастся прийти к единому решению, Варшава введет собственные ограничительные меры.