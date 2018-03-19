Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.03.2018

Путин и Абэ провели телефонные переговоры

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин и глава Кабмина Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров договорились о тесном сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР.

Беседа состоялась на фоне проходящей подготовки к встречам на высшем уровне между Южной Кореей и КНДР, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, передаёт RT.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились о тесном сотрудничестве, направленном на денуклеаризацию Северной Кореи. Кроме того, Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора, а также вопрос осуществления совместной экономической деятельности на юге Курильских островов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой