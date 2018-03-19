Путин и Абэ провели телефонные переговоры

Глава российского государства Владимир Путин и глава Кабмина Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров договорились о тесном сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР.

Беседа состоялась на фоне проходящей подготовки к встречам на высшем уровне между Южной Кореей и КНДР, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, передаёт RT.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились о тесном сотрудничестве, направленном на денуклеаризацию Северной Кореи. Кроме того, Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора, а также вопрос осуществления совместной экономической деятельности на юге Курильских островов.