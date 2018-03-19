Путин назвал цель нового президентского срока

Глава российского государства Владимир Путин рассказал о целях нового президентского срока.

По его словам, приоритетом в его работе на ближайшие 6 лет станет внутренняя повестка, передаёт РИА Новости.

Прежде всего, как отметил Путин, он займётся вопросами обеспечение темпов роста российской экономики, придание ей инновационного характера.

Важнейшая задача, решение которой стоит перед лидером государства – дальнейшее развитие таких отраслей, как здравоохранение, образование, промышленное производство и многих других направлений, которые по мнению президента, позволят стране двигаться вперёд и поднимать уровень жизни российских граждан.

«Также не останутся без внимания и вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, всё-таки главное для нас – это внутренняя повестка дня», – резюмировал Путин.

Напомним, на прошедших 18 марта выборах президента РФ действующий глава государства Владимир Путин, принявший участие в выборах как самовыдвиженец, набрал более 76,6%.

При этом явка избирателей, по данным ЦИК, составила более 67%.