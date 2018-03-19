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Москва, 20.03.2018

Экономисты объяснили, почему в России начали расти зарплаты

«Expert Online» 2018

На российском рынке труда появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов.

Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), это привело к росту зарплат. Выяснилось, что зарплаты растут быстрее, чем производительность, передаёт интернет-сайт «Вести. Экономика».

В частности, отмечается, что в 2017 году рынок труда восстанавливался после кризиса: снижалась безработица, росли заработные платы. А восстановительным процессам, прежде всего, способствовало начавшееся в прошлом году снижение численности рабочей силы, которое привело к уменьшению как численности занятых (более чем на 250 тыс. человек), так и численности безработных (на 277 тыс. человек).

Таким образом, средняя численность занятых составила 72,1 млн человек, численность безработных — 4,0 млн человек.

В 2017 году уровень безработицы (по методологии МОТ) составил 5,2% и достигнув уровня 2014 года, когда наблюдался исторический минимум по этому показателю в современной российской истории.

При этом уже к концу 2017 года работодатели почувствовали на себе давление дефицита кадров. Что в свою очередь привело к ускорению роста заработных плат до 5,9% в реальном выражении.

В результате среднемесячная заработная плата наемных работников организаций в 2017 году составила 39,144 тыс. руб., что сразу на 3,5% выше в реальном выражении, чем в 2016 году. В это же время количество рабочих часов выросло лишь на 1,2%.

В целом же зарплаты росли практически равномерно во всех отраслях, кроме двух видаов экономической деятельности: динамика в оплате труда в государственном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

И хотя заработная плата еще не достигла докризисного уровня (в IV квартале она составила в реальном выражении 95,6% от средней за IV квартал 2013 г.), ускоряющиеся темпы роста позволяют предположить, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, согласно исследованию РАНХиГС, в 2017 году появились некоторые признаки изменения долгосрочных трендов занятости в неформальном секторе. Доля занятых в нём в период 2012-2016 гг. продолжала расти постоянными темпами.

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