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Москва, 20.03.2018

Российского посла вызвали в МИД Швеции

«Expert Online» 2018

Посла РФ в Стокгольме вызвали в МИД Швеции в связи с российскими обвинениями в том, что королевство могло быть источником происхождения вещества, использованного для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломат должен прибыть в шведское министерство иностранных дел 20 марта. Там от него ждут объяснения, относительно заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, передаёт РИА Новости.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля: Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля

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