Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне. При этом успех основного инструмента — проекта «5 — 100» создает желание использовать его для стимулирования других университетов России, имеющих потенциал развития. Яркой демонстрацией является предложение вице-премьера Ольги Голодец по расширению участников программы за счет отраслевых университетов

Аналитический центр «Эксперт» приступил к подготовке третьей редакции рейтинга научной продуктивности российских университетов. Рассматривая публикационную активность университетов, рейтинг позволяет оценить их достижения в узких предметных областях (физика, математика, экономика, химия и др.) за последние четыре года (2014 — 2017). Отличительная черта проекта — включенность широкого круга российских вузов, имеющих статистически значимые научные достижения (порядка сотни вузов). Проект позволяет оценить успехи региональных вузов, имеющих более узкие компетенции в определенных отраслях, которые пока не имеют достаточного международного признания, чтобы быть отмеченными в международных рейтингах. Более полный охват позволяет отметить успехи не только отдельных университетов, но и увидеть общие тенденции развития университетской науки в России в целом.

Проблема качества научных публикаций, ставшая особенно актуальной в условиях активного развития университетов на международном уровне, являлась одним из приоритетов рейтинга с момента запуска. Исключительная важность качества публикаций находит все большую поддержку уже на уровне не только отдельных университетов, но и всего университетского сообщества и Министерства образования и науки. Для рейтинга научной продуктивности российских университетов, изначально ориентировавшегося в первую очередь на качественные, а не на количественные показатели, это открывает широкие возможности для анализа этого тренда и выявления университетов, наиболее продвинувшихся в этом направлении.

Проректор по программам развития Новосибирского государственного университета Алексей Окунев:

— Среди университетов, участвующих в Программе повышения международной конкурентоспособности, наблюдается отчетливый тренд на повышение качества публикаций, иногда даже в ущерб общего количества. По итогам текущего года из университетов, включенных в Программу с самого начала, большинство не увеличат количество публикаций.

Новосибирский государственный университет изначально отдавал приоритет подготовке высококачественных публикаций. Рассматривая их как средство научной коммуникации, приоритет отдается тем инструментам поддержки, которые стимулируют формирование связей в ведущих прорывные исследования группах. Университет активно поддерживает участие ученых в совместных международных проектах и является в настоящий момент участником 38 таких коллабораций.

Другим механизмом стимулирования появления большего числа публикаций в прорывных областях стало создание и поддержка совместных междисциплинарных лабораторий, объединяющих специалистов как внутри университета, так и из внешних разных организаций. Активно поощряется создание молодежных лабораторий на фронтирных направлениях исследований.

Другой вектор активности связан с представлением наших результатов. НГУ поддерживает мобильность сотрудников на конференции и симпозиумы, в том числе через отдельные целевые программы для молодых ученых, студентов и аспирантов. Как правило, активно публикующиеся сотрудники имеют возможность не реже одного-двух раз в год представить свои результаты на ведущих международных конференциях.