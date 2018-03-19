В Европарламенте считают, что выборы в России - знак Европе

Депутат Европейского парламента Стефано Мауллу заявил, что высокая явка россиян на выборы президента, посылает соответствующий знак Европе, который она должна принимать, сообщает агентство «РИА Новости». Евродепутат подчеркивает, что 18 марта за ходом выборов в России следил, без преувеличения, весь мир.

«Все признают, что Россия сейчас достигла уровня очень мудрой демократии, все признают этот хороший результат для демократии России и для президента», —поделился мнением Мауллу во время встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Депутат считает, что такой результат является также "хорошим результатом для демократии в стране".